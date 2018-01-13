محرز يقوم بقيادة ليسترسيتي للصمود أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج

قاد الدولي الجزائري رياض محرز ناديه ليستر سيتي للعودة بنتيجة إيجابية من خرجته للعاصمة الإنجليزية لندن في مواجهة تشيلسي.وإستغل محرز خرجة ناديه لحساب الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لقيادته لخطف تعادل بطعم الفوز بعد نهاية المباراة بنتيجة بيضاء.

كما كان الجزائري وراء أخطر الفرص من جانب ليستر سيتي، الذي عرف كيف يصد هجمات الإيطالي ألفارو موراتا وزميله البرازيلي ويليان.

يشار إلى أن الصحافة البريطانية أكدت على أهمية هذا اللقاء لمحرز لتسريع خطوات إنتقاله خصوصا تحت أنظار مدرب تشيلسي كونتي.