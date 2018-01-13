أبو تريكة مستغرب من الأندية الإنجليزية بسبب محرز

أبدى إستغرابه من عدم تعاقد الأندية المنافسة على دوري أبطال أوروبا مع رياض محرز الذي يمتلك إمكانيات كبيرة مثلما قال...

وفيما يخص الأخبار التي تتحدث عن إهتمام ليفربول بخدماته، أكد النجم المصري أن محرز يملك مكانة في تشكيلة يورغن كلوب، حيث قال: "محرز لاعب رائع وهو قادر على اللعب في ليفربول، أعتقد أن جميع فرق البريمرليغ ترغب في أن يكون لديها لاعب مثل محرز"، وأضاف: "أنا مستغرب من الأندية التي تنافس في دوري الأبطال عدم تعاقدها مع محرز لحد الآن".