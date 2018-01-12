رياض محرز أفضل من غاريث بال!

اعتبر الإعلامي و المعلق الرياضي حفيظ دراجي ، أن الدولي الجزائري ولاعب ليستر رياض محرز أفضل من لاعب ريال مدريد الويلزي غاريث بيل ، مؤكدا أنه يستحق اللعب لأكبر الأندية الأوروبية.

وقال دراجي ، في حوار مع موقع "دزاير تيوب" ، إن محرز نجم كبير بشهادة نجوم عالميين كبار ويستحق اللعب في أندية أوروبية كبيرة على غرار في الريال "لأنه أحسن من غاريث بيل، وبرشلونة لأنه لايختلف كثيرا عن كوتينيو، و مانشستر لأنه أفضل من لينغارد ومارسيال".

وتابع معلق "بي إن سبورت" القطرية إن لاعب ليستر يستحق اللعب في ليفربول وتشلسي وأرسنال والبايرن وجوفنتوس لأنه أفضل من الكثير من الذين يلعبون في نفس رواقه، مؤكدا أن "بعض هذا الكلام قاله لي نجوم كبار من محللينا الأوروبيين وخاصة الإنجليز".