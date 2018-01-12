الإعلام البرتغالي..هل هو أحسن براهيمي في كل الأوقات ؟

أشاد موقع “غول بوان” البرتغالي بالدولي الجزائري ياسين براهيمي بعد تحسن مستواه في الموسم الكروي الحالي. وإعتبر الموقع البرتغالي أن آداء النجم الجزائري هذا الموسم يعتبر الأفضل على الإطلاق منذ تقمصه ألوان “الدراغاو” سنة 2014. وقارنت وسائل الإعلام البرتغالية مستوى إبن مدينة المنيعة هذا الموسم مع الموسم الكروي 2016-2017. أرقام براهيمي موسم 2016-2017 […]

أشاد موقع “غول بوان” البرتغالي بالدولي الجزائري ياسين براهيمي بعد تحسن مستواه في الموسم الكروي الحالي.

وإعتبر الموقع البرتغالي أن آداء النجم الجزائري هذا الموسم يعتبر الأفضل على الإطلاق منذ تقمصه ألوان “الدراغاو” سنة 2014.

وقارنت وسائل الإعلام البرتغالية مستوى إبن مدينة المنيعة هذا الموسم مع الموسم الكروي 2016-2017.

أرقام براهيمي موسم 2016-2017

شارك في 1368 دقيقة

22 مباراة

6 أهداف

3 تمريرات حاسمة

عدد التوزيعات 2.8 في المباراة

عدد التمريرات الحاسمة : 1.6 تمريرة في المباراة

عدد المراوغات: 7.8 مراوغة في كل مباراة

المراوغات الناجحة: 62%

عدد المخالفات التي تخصل عليها: 4.1 مخالفة في المباراة

أرقام براهيمي موسم 2017-2018

1363 دقيقة

17 مباراة

5 أهداف

6 تمريرات حاسمة

عدد التوزيعات 2.3 في المباراة

عدد التمريرات الحاسمة : 1.9 تمريرة في المباراة

عدد المراوغات: 8.2 مراوغة في كل مباراة

المراوغات الناجحة: 65%

عدد المخالفات التي تخصل عليها: 3.0 مخالفة في المباراة

أرقام براهيمي موسم 2017-2018