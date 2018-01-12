مايكل أوين ضد يعارض قدوم محرز إلى ليفربول

قال الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين أنه يعارض فكرة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوف ليفربول لخلافة كوتينيو.

انتقد الدولي الإنجليزي ولاعب ليفربول السابق مايكل أوين ، فكرة استقدام الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوف ليفربول لخلافة كوتينيو الذي غادر صفوف "الريدز" إلى برشلونة.

و نقلت وسائل إعلام رياضية عن أوين قوله:"لقد تم سؤالي هذا الأسبوع هل سيكون تعاقد ليفربول مع رياض محرز حلال مناسبا للعثور على بديل لكوتينيو الذي رحل إلى برشلونة، لكني لم أستطع الموافقة".

وتابع أوين:"محرز لاعب جيد، ولكنه قد لا يملك الصفات التي يبحث عنها المدرب ​يورغن كلوب​" ، و ذهب اللاعب الإنجليزي السابق أبعد من ذلك عندما قارن بين محرز والمصري صلاح بقوله:" تساءلت أين سيكون مكانه ( محرز ) في التشكيلة.. هل سيكون بديلا من الرائع محمد صلاح على الجانب الأيمن من الهجوم شخصيا ..؟ لا أعتقد ذلك".