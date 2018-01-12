رياض محرز يعيش بين الحلم الجميل و الواقع المر

من المرات القليلة التي يكثر فيها الحديث عن لاعب دون رحيله، وهذا الأمر ينطبق على الجزائري “رياض محرز” الذي يعيش بين الحلم الجميل والواقع المر.الصحافة العالمية ربطت إسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، تارة ليفربول وتارة اليونايتد وتارة تشيلسي دون نسيان أرسنال.

حتى أبدع محترفو “الفوتوشوب” بتقديم صور لمحرز وهو بقميص هذه الأندية تحت عنوان واحد: “متى يتحقق الحلم”.

ولعل الجميع ينتظر رحيل الجزائري عن ليستر ورؤيته في أحد كبار القارة العجوز، لكن هذا لا ينقص من قيمة رياض.

المتوّج بلقب البطولة، وبلقب أحسن لاعب في البيرميرليغ وأفضل لاعب في إفريقيا وسابع أفضل لاعب في العالم يستحق الكثير من الإحترام.

لا يزال أمام محرز أسبوعين قبل نهاية الميركاتو الشتوي، وستكثر التأويلات الى حين ظهور الخبر الرسمي من عدمه.

مدرب ليستر واثق من بقائه، والمقربون منه يريدون رحيله، فأين سيكون نجم الجزائر ؟.