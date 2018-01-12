الرئيس خير الدين زطشي غاضب من تصريحات محفوظ قرباج و الحرب تشتعل بين الرجلين

أكد المكتب الفيدرالي في بيان نشره عبر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الرئيس خير الدين زطشي وأعضاء المكتب غضبوا من تصريحات “محفوظ قرباج”.حيث صرح “قرباج” أن ملف ترشيح “بشير ولد زميرلي” لأعضاء المكتب التنفيذي تم رفضه من طرف “الكاف”.

في حين لم يصل أي بيان للإتحاد الجزائري بهذا الصدد لا بالقبول ولا بالرفض.

وفي إجابة على هذا، أكد قرباج بأن حديثه كان بحسن نية.