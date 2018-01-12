ماجر: منتخب رواندا قوي جدا كما أن المباراة مرجعية بالنسبة لنا
أكد الناخب الوطني رابح ماجر أن منتخب رواندا هو منتخب قوي جدا، كما أن المباراة كانت مرجعية بالنسبة له وللاعبين المحليين.
وقال ماجر في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى: “منتخب رواندا قوي جدا، كما أن المباراة مرجعية بالنسبة لنا”.
وقال ماجر في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى: “منتخب رواندا قوي جدا، كما أن المباراة مرجعية بالنسبة لنا”.
وتابع صاحب الكعب الذهبي حديثه: “واجهنا المنتخب الأول، وأستغرب من حديث البعض عن ضعف الفريق وهم لم يشاهدوا المباراة”.
وكان المنتخب المحلي قد حقق فوزا كبيرا ضد المنتخب الرواندي بنتيجة 4-1.
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