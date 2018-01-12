مايكل أوين يرفض انضمام رياض محرز إلى ليفربول
أكد أسطورة نادي ليفربول “مايكل أوين”، أن الجزائري “رياض محرز” ليس اللاعب المناسب لتعويض “كوتينيو” في ليفربول رغم الإشعاعات التي ربطته مؤخرا بالريدز.
وقال “أوين” في تصريحات لصحيفة “الدايلي ستار”: “لقد تم سؤالي في وقت سابق حول محرز وهل سيكون البديل المناسب لكوتينيو”.
وقال “أوين” في تصريحات لصحيفة “الدايلي ستار”: “لقد تم سؤالي في وقت سابق حول محرز وهل سيكون البديل المناسب لكوتينيو”.
وأضاف: “لا أعتقد أن رياض سيكون البديل المناسب.. لا أظن ذلك”.
وتابع: “محرز لاعب جيد لكنه لربما لا يدخل في منظومة كلوب”.
وختم كلامه: “حتى وإن تم التعاقد معه لا أدري إن سيشارك، ففي الجناح الأيمن هناك المتألق صلاح”.
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