الإتحاد الجزائري لكرة القدم يهدد الكاف باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الطعن في قرار استبعاد مرشح الفاف بشير ولد زميرلي، من انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للعبة (كاف) المقرر لها في الثاني فيفري المقبل بالمغرب، ملمحتا إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية (تاس).

وأعلن الكاف اليوم الخميس أن أعضاء لجنته التنفيذية المجتمعين أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء المغربية، قبلوا الترشيحات لتولي 4 مناصب شاغرة بالمكتب التنفيذي، منوها أن ملف المرشح بشير ولد زميرلي من الجزائر، هو الوحيد الذي تم رفضه، بدعوى إرساله خارج المدة القانونية للترشح، وبات الليبي جمال الجعفري المرشح الوحيد لشغل مقعد منطقة شمال أفريقيا.

وقال خير الدين زطشي، رئيس الفاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه منزعج من قرار الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أنه سيطعن في القرار، وأنه مستعد للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية إذا ما استلزم الأمر.

وأكد زطشي أن ملف ولد زميرلي (نائبه الثاني) أودعه في المدة القانونية، موضحا أنه من غير المعقول أن يعتمد الكاف على تاريخ وصول الملف وليس على تاريخ إرساله.

يشار إلى أن الاتحاد الجزائري أرسل ملف ترشح ولد زميرلي يوم السابع ديسمبر الماضي عن طريق البريد، أي في اليوم الأخير لانقضاء المدة القانونية للترشح.

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