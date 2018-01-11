حفيظ دراجي يوضح السبب الحقيقي وراء فشل انتقاله إلى ليفربول

اعتبر الإعلامي و المعلق الرياضي الجزائري بقنوات بي إن سبورتس القطرية حفيظ دراجي أن فشل انتقال محرز إلى نادي ليفربول راجع بالأساس إلى المطالب الكبيرة التي فرضها ناديه ليستر سيتي على الأندية الراغبة في ضمه، وأضاف دراجي في حوار له مع موقع "قصبة تريبون" أن ناديا ليفربول وتشلسي اتصلا فعلا برياض محرز لكن مغالاة إدارة الثعالب جعلت الصفقة تفشل في نهاية المطاف، مؤكدا أن تواجد الدولي الجزائري مؤخرا بدبي الإماراتية لا علاقة له بتواجد نادي ليفربول للتربص هناك بل أن زيارة محرز كانت مبرمجة منذ مدة لأخذ قسط من الراحة.

و قال دراجي أن مدرب ليستر سيتي كلود بويل له رأي حاسم في قضية انتقال محرز منوها بالوزن الكبير الذي يلعبه الجناح الجزائري في تشكيلة الفوكسز، كما أضاف دراجي بأن الكثير يشبه محرز بمحمد صلاح إلا أنه يعتقد أن الجزائري أفضل من المصري و قد تحدث مع الكثير من التقنيين الأوروبيين وأخبروه بأن محرز يستطيع اللعب في أي نادي في العالم، مختتما كلامه بأن ليستر سيتي لا يمكنه الصمود في سوق الانتقالات وسيجد نفسه مضطرا لتخفيض سعر محرز من أجل بيعه لأحد الأندية الراغبة في ضمه.