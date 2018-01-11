زطشي : ما وقع مع ولد زميرلي غير معقول و عازم على الذهاب بعيدا في هذه القضية

عبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي عن سُخطه من قرار “الكاف” برفض ملف ترشح، بشير ولد زميرلي.وصرح الرجل الأول في “الفاف” لـ”النهار”:”سنقوم بالطعن في قرار عدم قبول ملف، ولد زميرلي، وأظهرت إنزعاجي لأعضاء المكتب التنفيذي”.

وأضاف :”لقد أرسلنا الملف في الموعد المُحدد، وفي الآجال القانونية، ومن الغير المعقول الإعتبار بتاريخ الوصول بدلا من تاريخ الإرسال”.

ويظهر من تصريحات الرئيس السابق لبارادو، بأنه عازم على الذهاب بعيدا في هذه القضية رغم أن موقف الجزائر فيها، ضعيف.