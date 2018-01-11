رسميا .. ثالث لاعب جزائري ينضم إلي نادي نابولي الإيطالي

وصل صبيحة اليوم الخميس، الجزائري الأصل، زين الدين مشاش للعاصمة الإيطالية، روما، وذلك تحسبا لتوقيعه مع “نابولي” في الساعات القادمة.وظهر مُتوسط الميدان بمصحة “فيلا ستيوارت” بصدد القيام بالفحوصات الطبية اللازمة، وهذا في إنتظار توقيعه على عقده مع ناديه الجديد.

ولن يحتفظ “البيرتينوبي” مُطولا بالوافد من “تولوز” بل ستتم إعارته تجاه فريق يضمن له اللعب خلال الشطر الثاني من الموسم.

وبوصول، مشاش لتشكيلة المدرب “ماوريتسيو ساري”، فإنه يُصبح ثالث لاعب جزائري، رفقة كل من المتألق، فوزي غولام والصاعد، آدم أوناس.