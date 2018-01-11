مناد : إكتشفنا أنه يوجد لاعبين لهم مستوى جيد و بإمكانهم الإلتحاق بالمنتخب الأول

كشف مساعد مدرب المنتخب الوطني، جمال مناد، أن المباراة الودية أمام رواند، كشفت عن مؤهلات لاعبين بإمكانهم الإلتحاق بالمنتخب الأول.وصرح جمال مناد فيهذا الخصوص لنلفزيون “النهار”: “المباراة الودية أمام روندا، سمحت لنا باكتشاف لاعبين أظهرو مستوى لا بأس به”.

وتابع: “هذا الأمر يسهل لنا مؤمورية اختيار بعض الأسماء من بين المتواجدة في قائمتنا، والتي بإمكانها الإلتحاق بالمنتخب الوطني الأول”.

للإشارة فاز المنتخب المحلي بنتيجة 4-1، أمام منتخب رواند، في أول مباراة ودية يخوضها تحت إشراف الناخب الوطني رابح ماجر.