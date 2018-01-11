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مناد : إكتشفنا أنه يوجد لاعبين لهم مستوى جيد و بإمكانهم الإلتحاق بالمنتخب الأول
كشف مساعد مدرب المنتخب الوطني، جمال مناد، أن المباراة الودية أمام رواند، كشفت عن مؤهلات لاعبين بإمكانهم الإلتحاق بالمنتخب الأول.
وصرح جمال مناد فيهذا الخصوص لنلفزيون “النهار”: “المباراة الودية أمام روندا، سمحت لنا باكتشاف لاعبين أظهرو مستوى لا بأس به”.
وصرح جمال مناد فيهذا الخصوص لنلفزيون “النهار”: “المباراة الودية أمام روندا، سمحت لنا باكتشاف لاعبين أظهرو مستوى لا بأس به”.
وتابع: “هذا الأمر يسهل لنا مؤمورية اختيار بعض الأسماء من بين المتواجدة في قائمتنا، والتي بإمكانها الإلتحاق بالمنتخب الوطني الأول”.
للإشارة فاز المنتخب المحلي بنتيجة 4-1، أمام منتخب رواند، في أول مباراة ودية يخوضها تحت إشراف الناخب الوطني رابح ماجر.
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