براهيمي صاحب المُراوغات السحرية يحسم قراره بخصوص مستقبله

قرر الدولي الجزائري، ياسين براهيمي الإستمرار مع ناديه “بورتو” إلى غاية نهاية الموسم، وهذا قبل دارسة مُستقبله في الصائفة القادمة.وإتفقت شركة “ستيلار فوتبول” التي تُسير أعمال صاحب المُراوغات السحرية، مع نجمها على التريث قبل تغيير الأجواء، وفقا لجريدة “أجوغو”.

وحسب نفس المصدر، فإن الشركة واثقة بأن لاعبها قادر على طرق أبواب عمالقة إنجلترا بشرط مواصلة عروضه القوية في البرتغال.

يُذكر بأن مُسيري “التنانين” يُحاولون إقناع لاعب “غرناطة” السابق بتمديد عقده معهم رغم أنه لايزال مُرتبطا معهم إلى غاية 2019.