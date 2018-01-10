الإتحاد السعودي أكد حصول المنتخب على فتوى بجواز إفطار اللاعبين قبل مونديال روسيا !

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة، عادل عزت، أن لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم سيسمح لهم بالإفطار خلال شهر رمضان المقبل.وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام السعودية، اليوم، فإن رئيس الإتحاد السعودي أكد حصولهم على تلك الفتوى من أجل الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

وقال عزت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء: “حصل لاعبو المنتخب السعودي على رخصة بعدم الصيام خلال شهر رمضان”.

وأضاف عزت “هذه الرخصة ستكون بسبب التربص الذي سيدخله الأخضر والذي سيخوض فيه اللاعبون تدريبات بدنية قوية”.

للإشارة فإن الفتوى ستكون خلال الفترة التي تسبق إنطلاق المونديال الذي سيفتتح رسميا ليلة عيد الفطر المبارك.