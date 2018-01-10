إستفتاء لجماهير الكرة الإنجليزية ترشح “محرز” للإنتقال إلى هذا النادي

رشح مُحبي الدوري الإنجليزي الممتاز الدولي الجزائري “رياض محرز” لاعبُ “ليستر سيتي” الإنجليزي للإنتقال إلى “ليفربول” في هذا الميركاتو الشتوي.

ونشر موقع “football whispers” الإنجليزي المُختص في الشائعات المُتعلقة باللاعبين والنوادي والمُدربين نتائج إستفتاء أجراه في الأيام الماضية.

وإحتل فيه صاحبُ الرجل اليسرى المركز 11 لأكثر اللاعبين اللذين إرتبطت بهم الشائعات في هذا الميركاتو الشتوي.

وصوت 3.7% على إنتقال لاعب “لوهافر” الفرنسي السابق إلى قلعة “الريدز” قبل إنتهاء سوق الإنتقالات الحالي.

خاصة في ظل رحيل البرازيلي “كوتينيو” صوب إقليم كاتلونيا لتقمص ألوان البارصا.

