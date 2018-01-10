الوضاحي يؤكد أن محرز منحه "معلومة" انتقاله إلى ليفربول

كشف محمد الوضاحي، صحفي بقناة "بي إن سبورت" القطرية، في تغريدة له عبر شبكة موقع التواصل الإجتماعي "التويتر"، أن الخبر الحصري الذي نشره عبر القناة التي يعمل فيها بخصوص اقتراب الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، من الإنتقال إلى نادي ليفربول لم يكن من فراغ وبحثا عن الشهرة، وإنما كان من مصدره الأصلي ويتعلق الأمر باللاعب محرز الذي منحه الضوء الأخضر لتسريب الخبر، قائلا في تغريدة له: "لم أنشر خبر انتقال محرز إلى ليفربول حتى تلقيت الضوء الأخضر من اللاعب نفسه"، وذلك في إشارة إلى أن محرز كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى نادي ليفربول، قبل أن تتعطل الصفقة لأمور أخرى، بحسب ما أكده الصحفي. وأردف: "كان جاهزا للانتقال إلى ليفربول لإجراء الفحص الطبي بعد أن يتم إبلاغه بذلك، وكان قد بدأ بالبحث عن منزل"، مختتما كلامه: "في آخر لحظة حدثت أشياء سأعود إليها لاحقا".

ويأتي رد الوضاحي بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة إثر تسريب خبر انضمام محرز إلى ليفربول، وكذا نفي إدارة هذه الأخير الخبر، بحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبور" البريطانية في وقت سابق.