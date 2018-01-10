حليلوزيتش: "الجزائر ضيعت فرصة لا تعوض لدخول تاريخ كرة القدم العالمية"

لا يزال الناخب الوطني السابق، وحيد حاليلوزيتش، يواصل الحديث عن علاقته وتجربته مع المنتخب الجزائري في حواراته مع وسائل الإعلام العالمية، حيث عاد البوسني إلى التحدث عن مونديال البرازيل 2014، حين تألق رفقة "محاربي الصحراء" وبلغ معهم الدور الثاني في أول مرة تاريخية لـ"الخضر"، بمشاركاتهم في المحفل العالمي، قبل الخروج أمام منتخب الماكينات الألمانية في الأشواط الإضافية، معتبرا أن الجزائر ضيعت فرصة لا تعوض لدخول تاريخ كرة القدم العالمية بلعب أدوار متقدمة للغاية.

وفي السياق ذاته، أكد التقني البوسني من خلال تصريحات صحفية له لشبكة "بي إن سبورت"، أن "الخضر" ضيعوا لعب المباراة النهائية لمونديال البرازيل، حيث كانوا قادرين على الوصول إليه، بالأخص بعد التطور الكبير الذي عرفه رفقاء براهيمي آنذاك في المستوى، وكذا اكتسابهم الثقة اللازمة في النفس، حيث قال: "خلال مونديال البرازيل، وصلنا لمرحلة متقدمة من التحكم في الأمور التكتيكية والفنية، وأصبحت لدينا ثقة كاملة في قدراتنا ومؤهلاتنا"، مضيفا: "يمكن أن تعتبروا ما أقوله جنونا، لكننا لو نجحنا في تجاوز ألمانيا، فإننا كنا سنتأهل للمباراة النهائية بكل تأكيد"، ليضيف أيضا: "المجموعة كسبت روحا فريدة من نوعها، لقد كنا قادرين على تحقيق المحال، لكننا للأسف انهزمنا أمام بطل العالم".