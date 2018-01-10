هذا ما قاله أسطورة ليفربول عن رياض محرز ” !
أكد أسطورة ليفربول “ستيفي نيكول”، أن المدرب الألماني “يورغن كلوب” لم يكن حريصا على ضم الجزائري رياض محرز وعبّر عن أسفه على ذلك.
وقال في تصريحات لقناة “ESPN”: “أود التعاقد مع محرز وبسرعة”.
وأضاف: “لكني سمعت أن كلوب لم يكن حريصا على ضم الجزائري وهذا أمر مؤسف، أظن أنه سيكون رائعا في ليفربول”.
وتابع: “محرز يفعل كل شيء بالكرة، يسجل أهدافا رائعة من لا شيء، ويصنع الفرص، ويمنح تمريرات حاسمة، ويدافع أيضا”.
وختم كلامه: “سأقول هذا لأني أريد وأتمنى أن يحدث.. محرز إلى ليفربول”.
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