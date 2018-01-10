هذا ما قاله أسطورة ليفربول عن رياض محرز ” !

أكد أسطورة ليفربول “ستيفي نيكول”، أن المدرب الألماني “يورغن كلوب” لم يكن حريصا على ضم الجزائري رياض محرز وعبّر عن أسفه على ذلك.

وقال في تصريحات لقناة “ESPN”: “أود التعاقد مع محرز وبسرعة”.

وأضاف: “لكني سمعت أن كلوب لم يكن حريصا على ضم الجزائري وهذا أمر مؤسف، أظن أنه سيكون رائعا في ليفربول”.

وتابع: “محرز يفعل كل شيء بالكرة، يسجل أهدافا رائعة من لا شيء، ويصنع الفرص، ويمنح تمريرات حاسمة، ويدافع أيضا”.

وختم كلامه: “سأقول هذا لأني أريد وأتمنى أن يحدث.. محرز إلى ليفربول”.