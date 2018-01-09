مورينيو و محرز يلتقيان في منتجع “رويال ميراج” بمدينة دبي

تتواجد تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي بإمارة دبي العربية منذ يوم أمس أين يقضي أشبال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فترة إستجمام قبل العودة لمباريات البريمرليغ يوم 13 جانفي الجاري.

وإختارت تشكيلة “المانيو” منتجع “رويال ميراج” بمدينة دبي وهو نفس الفندق الذي يأوي اللاعب الجزائري رياض محرز وزوجته ريتا في الفترة الحالية.

وربطت وسائل الإعلام البريطانية تواجد “السبيشل وان” في نفس المكان الذي يتواجد فيه رياض محرز بوجود مفاوضات بين الطرفين لتقمص ألواان الشياطين الحمر.