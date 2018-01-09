ليستر سيتي يقدم على هذه الخطوة تمهيدا لرحيل سليماني

تعاقد رسميا فريق ليستر سيتي مع اللاعب المالي فوسيني دياباتي .و انتدب فريق الثعالب اللاعب المالي من فريق غازيلاك أجاكسيو .

و لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أو مدة العقد .

و يعد فوسيني ( 22 سنة ) من اللاعبين الصاعدين حيث شارك في 18 مباراة مع أجاكسيو في الليغ 2 و سجل 3 أهداف و صنع اخر .

و يؤكد قدوم دياباتي لثعالب اقتراب رحيل اسلام سليماني أو رياض محرز خاصة و اللاعب المالي يلعب بالقدم اليسرى و يشغل خطة رأس حربة و خطة جناح أيسر .

و لتذكير مثل دياباتي مختلف منتخبات الشباب المالية .

وبالنظر للعروض الكثيرة التي باتت تتهاطل على الدولي الجزائري فلإن إمكانية رحيله في الميركاتو الحالي تبقى واردة جدا، خاصة نحو نادي نيوكاستل الذي يعتبر أشد الأندية الطامحة للتعاقد مع سليماني وقدمت عرض مغري لنادي ليستر سيتي يقدر بـ6 ملايين يورو.