أنباء جديدة و هامة بشأن مسلسل رياض محرز

أفرزت الساعات الأخيرة من "الميركاتو" الشتوي أنباء كثيرة متضاربة بشأن مستقبل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي الانجليزي، منذ أن انتشر خبر "انتقاله" المزعوم إلى نادي ليفربول ليلة السبت الماضي.

وبالرغم من تأكيد قنوات "بيين سبورتس" انتقال محرز الوشيك إلى ليفربول وكشفها عن تفاصيل الصفقة وقيمتها المالية، إلا أن لا شيء تجسد لحد الساعة، بل وتدخلت العديد من الأطراف لنفي أي انتقال لمحرز إلى قلعة "الأنفيلد" خلال الميركاتو الشتوي الحالي، على غرار الصحف البريطانية، فقد قالت صحيفة "ميرور" البريطانية الإثنني بأن مدرب ليفربول يورغن كلوب طلب من إدارة ليفربول التعاقد بسرعة مع محرز، لخلافة البرازيلي فيليب كوتينيو الذي غادر رسميا إلى نادي برشلونة الاسباني، بينما خرجت صحف أخرى بأخبار مناقضة تماما على غرار صحيفة "مترو"، التي أكدت بأن الهدف الأول لنادي ليفربول ليس رياض محرز وإنما توماس ليمار لاعب نادي موناكو الفرنسي، مشيرة إلى أن النادي الأحمر يريد تجسيد هذه الصفقة هذا الشهر،و من جانبها خرجت صحيفة "تليغراف" البريطانية برواية مخالفة تماما، حيث قالت بأن المقابل المالي المرتفع لمحرز، والذي يطالب به ليستر سيتي، هو ما ينفّر يورغن كلوب من اتمام هذه الصفقة، وأكدت أن الهدف لليفربول حاليا هو الغيني نابي كايتا، لاعب نادي لايبزيغ الألماني.

وفي سياق متصل، نقل الموقع الالكتروني الرياضي الفرنسي "لو 10 سبور" الإثنين الإثنين شهادة أحد مقربي محرز الذي نفى انتقال اللاعب إلى ليفربول الانجليزي، مؤكدا بأن اللاعب لا يملك أي عرض رسمي حاليا، وقال "أنا مندهش لسماع مثل هذه الحماقات، لعلمكم فإن رياض متواجد في اجازة في دبي ومنقطع عن العالم، وبالتالي فإنه لم يوقع على أي عقد للانتقال إلى ليفربول أو أي فريق آخر"، مضيفا "رياض عنصر مهم في ليستر سيتي، صحيح أنهم سمحوا له بالرحيل عن الفريق في حالة تلقيه لعرض مهم، لكنه مركز تماما مع ناديه وفي حال بقي في ليستر فإنه سيواصل المشوار بجد وتفان"، و تابع "حتى في حال رحيل رياض عن ليستر فإن الصفقة لن تتم إلا قبيل نهاية الميركاتو الشتوي".