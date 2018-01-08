الخليفي ينفي اهتمام ناديه بضم نجم الدوري الإيطالي

تحاول إدارة باريس سان جيرمان تجنب عقوبات الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب قوانين اللعب المالي النظيف بعد أن عقدت صفقات تاريخية خلال الميركاتو الصيفي ...

وأعلن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان أن إدارته غير مهتمة بضم باولو ديبالا نجم جوفنتوس في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه لو كان يريد ضم النجم الأرجنتيني لتحدث مع إدارة "اليوفي"، حيث صرح: "هناك لاعبون متميزون في الدوري الإيطالي وليس ديبالا فقط، ولو كنا مهتمين بخدماته لاتصلنا بإدارة ناديه"، وأضاف: "أستطيع أن أؤكد لكم أن ديبالا ليس مفتاح مستقبل باريس سان جيرمان في الوقت الحالي".