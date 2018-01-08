ما حقيقة الوشم باللغة العربية على صدر كوتينيو؟

أظهر البث المباشر الذي نقلت من خلاله صفحة برشلونة على يوتيوب مراحل اجتياز اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو الفحص الطبي، وشما "عربيا" على صدره.

وخلال قياس طول كوتينيو، ظهر على صدر اللاعب وشما مكتوبا بالعربية، جاء فيه "شكرا لك أن تكون صديقي".

وليس من المعروف متى وشم كوتينيو هذه العبارة، ومن الصديق المقصود.

يشار إلى أن هذا ليس هو الوشم الوحيد على جسم النجم البرازيلي، إذ يضع مجموعة من الأوشام على جسده، من بينها وشم لصورة ابنته ماريا التي ولدت في نهاية 2015.