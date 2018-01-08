كوتينيو يصدم فالفيردي وأنصار برشلونة بتوقيعه في برشلونة و هو مصاب

تلقى نادي برشلونة صدمة عقب ساعات قليلة من حسم تعاقده مع الدولي البرازيلي الشاب "فيليب كوتينيو" حيث أكد الطاقم الطبي للنادي الكتالوني أن اللاعب يعاني من إصابة.

صاحب الـ25 عاما لم يشارك في أخر مباراتين بقميص ناديه ليفربول بسبب مشاكل في الفخذ أعلن عنها المدرب الألماني يورغن كلوب وتوقعت التقارير الصحافية أن اللاعب إدعى الإصابة من أجل الضغط للرحيل لصفوف برشلونة لكن الحقيقة أن اللاعب مصابا بالفعل.

وينتظر أن يفتقد نادي برشلونة لخدمات كوتينيو لفترة تتراوح بين 20 يوما بسبب الإصابة مما يعني غيابه عن لقاء 11 يناير المقبل ضد سيلتا فيغو في كامب نو في إياب كأس ملك إسبانيا ومواجهة 14 يناير ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.