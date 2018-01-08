محمد صلاح يتفوق على رياض محرز و يتوّج بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر

تفوق المصري “محمد صلاح” لاعب نادي ليفربول على الجزائري “رياض محرز” وتوّج بجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في الدوري الانجليزي.تألق صلاح الكبير في هذا الشهر رفقة الريدز جعله يحقق الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

وكان نجم ليفربول قد سجل 6 أهداف و منح 4 تمريرات حاسمة لزملائه في 8 مباريات في شهر ديسمبر.

ورغم أن رياض محرز قدم أفضل أداء له هذا الشهر الا أن التصويت حسم الأمر.

يذكر أن المصري كان قد خلف محرز في جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.