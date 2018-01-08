بالفيديو : براهيمي محل إشادة في البرتغال والصحافة البرتغالية تصفه بالساحر

خطف النجم الجزائري ياسين براهيمي الأضواء خلال مباراة فريقه بورتو البرتغالي ضد نظيره فيتوريا غيماريش، والتي جرت الأحد في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم على ملعب "الدراغاو" معقل بورتو.

وتمكن اللاعب الجزائري من تسجيل هدف بورتو الثاني في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، والذي مهد فيما بعد لانتصار الفريق بطريقة رائعة للغاية، ليعيد فريقه لأجواء المباراة بعدما كان متأخرا بهدف نظيف قبل أن يسجل زميله فانسون بو بكر هدف التعادل.

وتلقى النجم البالغ من العمر 27 عاما تمريرة في منطقة جزاء فريق غيماريش ليراوغ براهيمي دفاع الفريق الضيف، وقدّم فاصلا متقنا من المراوغة قبل أن يودع الكرة بحرفنة في الشباك.

ووقّع براهيمي هدفه الخامس في مسابقة الدوري البرتغالي التي تشهد تقديمه أداء قويا، نجح عبره في فرض اسمه في تشكيلة الفريق، كما ساهم بشكل كبير في انتصار بورتو في النهاية 4-2.