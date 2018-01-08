ماجر يرفع التحدي رغم الإصابات و ضيق الوقت

ينوي الناخب الوطني، رابح ماجر، إستغلال الساعات القليلة التي سيعمل خلالها رفقة المحليين بأفضل طريقة ممكنة، قبل مواجهة رواندا الودية.وأكد أسطورة لزملاء الحارس، فوزي شاوشي خلال إجتماعه بهم أمس الأحد بأنه يُريد منهم بذل المجهود اللازم لتأمين نجاح التربص.

ويمتلك الأفناك” مدة لاتتجاوز الـ48 ساعة للعمل الحقيقي “مابين أمس الأحد واليوم الإثنين” لأن الفترة المُتبقية ستُستهلك في السفر لتونس.

ويستهدف صاحب الكعب الذهبي، تفادي تكرار سيناريو التجمع الأخير الذي كان فاشلا على جميع الأصعدة، بسبب الإصابات وإلغاء مواجهة الإمارات.