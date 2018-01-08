بن سبعيني يقضي ليلة مظلمة و يتعرض لإنتقادات لاذعة بسبب مبابي

تعرض الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني لانتقادات لاذعة، بعد آدائه الضعيف، سهرة أمس أمام “باريس سان جيرمان” في كأس الرابطة.وأختير المُدافع كأسوأ لاعب من جانب “رين” بعدما عجز عن الصمود أمام الإنطلاقات السريعة لـ”كيليان مبابي” الذي تلاعبه مثلما أراد.

ومنحت “ليكيب” إبن قسنطينة علامة كارثية بـ2/10، مؤكدة بأنه كان بعيدا كل البعد عن الصمود أمام نجوم “البي أس جي”.

وشارك خريج مدرسة بارادو في مركز ظهير أيسر، وهو ما سيزيد لامحالة من رغبته في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.