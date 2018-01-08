هذا ما طلبه كلوب من إدارة ليفربول بشأن محرز

لا يزال مسلسل إنتقال الجزائري رياض محرز نجم “ليستر سيتي” الى “ليفربول” متواصلا.فبعد الشائعات التي أطلقتها قناة “بيين سبورتس” حول إقتراب محرز من الإنضمام للريدز ونفيها من طرف الإعلام البريطاني.

كشفت صحيفة “الميرور” صباح اليوم الإثنين، أن “كلوب” مدرب ليفربول طلب من إدارة فريقه التحرك من أجل حسم صفقة محرز.

ولا يزال نادي ليفربول يبحث عن بديل لكوتينيو المنتقل حديثا الى برشلونة مقابل 160 مليون أورو.