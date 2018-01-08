المغربي بادو الزاكي مدربا جديدا لفريق شبيبة القبائل

توصلت اللجنة المؤقتة المسيرة لفريق شبيبة القبائل إلى اتفاق مع المدرب المغربي بادو الزاكي، من أجل قيادة "الكناري" في الفترة المقبلة خلفا للمدرب المنسحب عز الدين آيت جودي بعد هزيمة الساورة.

ووفقا للمعلومات المتداولة في محيط فريق شبيبة القبائل، فإن بادو الزاكي أعطى موافقته النهائية لقيادة "الكناري"، وطلب مهلة إلى غاية يوم الخميس المقبل لقضاء بعض حاجياته في المغرب قبل القدوم إلى الجزائر ومباشرة مهامه.

وكان الزاكي قاد فريق اتحاد طنجة المغربي منذ الصيف الماضي خلفا للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، لكنه لم يوفق معه في بداية الموسم وسجل معه نتائج سلبية عجلت بالانفصال بينهما.

وعلى عكس فشله مع اتحاد طنجة فقد تألق الزاكي مع فريق شباب بلوزداد الذي قاده للتتويج بكأس الجزائر الموسم الماضي بعد فوزه في النهائي على وفاق سطيف، وهو ما جعله يترك انطباعا جيدا في الجزائر.