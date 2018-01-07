حالة من الترقب و السوسبانس يحيط بصفقة انتقال محرز إلى ليفربول

مدرب ليستر سيتي "يحذّر" محرز و يرفض رحيلهأحاطت حالة من الترقب و"السوسبانس" بالمستقبل الاحترافي للاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي الانجليزي، الذي تواترت العديد من الأنباء بشأن انضمامه إلى نادي ليفربول الانجليزي خلال الساعات القليلة القادمة، بينما تعززت هذه الفرضية بتواجد اللاعب في إجازة بدبي رفقة عائلته الصغيرة، بالتزامن مع وصول نادي ليفربول إلى الإمارة الخليجية يوم الجمعة الماضي قصد إجراء تربص تدريبي قصير، وبالمقابل قام المدرب الفرنسي لنادي ليستر كلود بويال بتوجيه عبارات "تحذير" لمحرز، مشيرا إلى أنه باق في الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وكانت العديد من وسائل الإعلام العالمية قد نقلت عن قنوات "بيين سبورتس" ليلة الأحد، خبر توقيع رياض محرز في قلعة "الأنفيلد"، بل ونشرت تفاصيل الصفقة المرتقبة بعد رحيل صانع ألعاب النادي الانجليزي، البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى نادي برشلونة الاسباني مقابل 160 مليون يورو، وقالت ذات المصادر بأن محرز سيوقع عقدا لمدة أربع سنوات ونصف مقابل 55 مليون جنيه استرليني، مشيرة إلى أنه سيجري الفحوصات الطبية الروتينية الأحد على أن يوقع عقود انضمامه إلى ليفربول الإثنين.

وعززت ريتا محرز زوجة النجم الجزائري، أخبار انتقال محرز إلى ليفربول بعد أن نشرت صورا ومقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستغرام"، أكدت من خلالها تواجدها رفقة لاعب ليستر سيتي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في نفس الوقت الذي يقيم فيه ليفربول تربصا هناك.

ولم يسبق لمحرز أن أمضى عطلته خارج بريطانيا أو مسقط رأسه في بني سنوس بمدينة تلمسان، ما يعني أن تنقله إلى دبي ربما يكون لإتمام صفقة التحاقه بنادي ليفربول.

وفي سياق متصل، لفّ مدرب ليستر سيتي كلود بويال مزيدا من الغموض حول مستقبل محرز، حيث نشرت صحيفة "مترو" البريطانية تصريحات له أمس الأحد قال فيها بأن اللاعب الجزائري مهم جدا لفريقه، محذرا إياه من مغبة فقدانه توازنه وتشتت تفكيره بسبب "الشائعات" المحيطة بمستقبله والتي ربطته بالانتقال إلى أكثر من فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما طالب الفرنسي أيضا، نجمه الجزائري بضرورة التركيز مع فريقه ليستر سيتي على ما تبقى من مشوار للفريق في الدوري الانجليزي الممتاز.