مراسل شبكة "بي اين سبورت" يكشف كل التفاصيل التي سمحت لليفربول بخطف محرز، النادي الذي كان قريبا منه، والتفاصيل التي مازالت عالقة قبل ترسيم الصفقة !!

كانت شبكة “بي اين سبورت” القطرية على موعد جديد مع إعطاء تفاصيل جديدة حول الصفقة المرتقبة خلال الساعات القادمة، أين أكدت مرة أخرى على حسم نادي ليفربول لصفقة ضم الدولي الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي، بقيمة 55 مليون أورو، لتضعه على عرش أغلى اللاعبين الأفارقة والعرب، ومتجاوزا زميله القادم والجديد، المصري محمد صلاح صاحب قيمة انتقال قدرت بـ40 مليون أورو.

الوضاحي:”محرز أمضى على عقد مبدئي مع ليفربول والاتفاق تم ليستر سيتي”

وخلال نشرتها التليفزيونية، ربطت الشبكة القطرية اتصالاتها مع مراسلها الجزائري في فرنسا، محمد الوضاحي، الذي أعطى تفاصيل دقيقة على هذه الصفقة حيث قال: “محرز أمضى على عقد مبدئي مع ليفربول لأربع سنوات ونصف وهذا حدث قبل حوالي 3 ساعات من الآن، هناك بعض التفاصيل الصغيرة تنقص الترسيم المنتظر غدا الأحد، لكن مع إدارة ليستر سيتي كل شيء تم بالاتفاق على مبلغ 55 مليون أورو”.

“محرز كان قريبا من تشيلسي وكلوب خطفه واعطاه ضمانات بمكانة أساسية”

وواصل الوضاحي حديثه عن هاته الصفقة، حيث كشف وفقا لمصادره الخاصة أن محرز كان قريبا جدا من تشيلسي، لكن كلوب ولحاجته لبديل كوتينيو أقنع محرز بالانضمام إلى فريقه وبالأسباب التي ذكر: “محرز كان قاب قوسين أو أدنى من تشيلسي، لكن كلوب تمكن من إقناعه حيث اجتمع به مؤخرا واعطاه ضمانات لأن يكون أساسيا في تشكيلته، وكذلك باستراتيجية النادي في المستقبل، هي أمور جعلت محرز يفضل ليفربول”.

“تفاصيل صغيرة بقيت مع وكيله لن تعطل الصفقة”

وعاد الوضاحي ليتحدث عن التفاصيل التي بقيت على ترسيم هاته الصفقة التاريخية لنجم الخضر، أين اكد مجددا أن هناك تفاصيل صغيرة فقط مازالت عالقة مع وكيل اللاعب، حيث عبر عن هذا بقوله: “قصة محرز مع ليستر سيتي انتهت وإدارة النادي اعطته ورقة الخروج باتفاقها مع ليفربول، ما بقي فقط تفاصيل صغيرة بين إدارة ليفربول ووكيل أعمال اللاعب لكنها لن تعطل الصفقة”.