نجم الريدز “فيل تومسون” يرحب بمحرز في ليفربول

رحب “فيل تومسون” المدافع السابق لنادي “ليفربول” الإنجليزي بالدولي الجزائري “رياض محرز” لاعب “ليستر سيتي” الإنجليزي في قلعة “الريدز”.وقال مُحلل “سكاي سبورتس” الحالي:”سأرحب بمحرز في ليفربول في حال إنضمامه للفريق في هذا الميركاتو الشتوي”.

وأضاف:”محرز لاعبُ حاسم وقادر على تغيير مجريات المباريات عندما يكون في قمة مستواه”.

“محرز لاعبُ شاب وموهوب.. يجعلك تُلاحظ تفوقه على مُنافسيه داخل الميدان بفضل جودته الكبيرة وسرعته الفائقة”.

وإعترف لاعبُ “ليفربول” السابق بأنه يحلم بتعاقد المدرب “يورغن كلوب” مع محرز.

“محرز قادر على قيادة ليفربول.. أريد أن يشتريه ليفربول ب 20 مليون جنيه إسترليني”.