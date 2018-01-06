برشلونة يبرم ثاني أغلى صفقة في التاريخ بانتدابه كوتينهو

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي برشلونة حسم بشكل نهائي صفقة النجم البرازيلي لنادي ليفربول فيليب كوتينهو.حيث اتفق مسؤولو النادي الكتالوني مع نظرائهم الإنجليز على تسديد ما قيمته 160 مليون أورو نظير تسريحه.

وأوضح ذات المصدر أن البرازيلي من المتوقع أن يصل إلى برشلونة مساء اليوم، على أن يتم تقديمه غدا الأحد لوسائل الإعلام.

وحسب ذات المعطيات فإن صفقة كوتينهو ستكون ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد مواطنه نايمار الذي إنتقل بـ222 مليون أورو.