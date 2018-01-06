ليفربول يوضح كل شيء بخصوص إمكانية ضمه لمحرز

أعلن نادي لفيربول عن موقفه من التعاقد مع الجزائري رياض محرز، جناح ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الأنباء التي ربطت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وتواصلت إدارة “الريدز” مع نظيرتها في “الثعالب” لإخبارهم بعدم رغبتهم في التعاقد مع النجم الجزائري، وذلك منعا لوجود اي لغط في العلاقة بين الناديين على غرار ما حدث مغ إدارة ساوثهامتون بخصوص الهولندي فيرجيل فا ديك.

يُذكر أن عدة تقارير ربطت بين رياض محرز والعديد من الأندية الإنجليزية خلال فترتي الانتقالات الصيفية الماضية والشتوية الحالية، وعلى رأسها أرسنال وتشيلسي وليفربول.