انتهت.. كوتينيو ينضم إلى برشلونة في صفقة تاريخية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية انتهاء صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلنت صحيفتا "ذا تايمز" و"تليجراف" الإنجليزيتين، مساء السبت، أن كوتينيو سينضم إلى برشلونة مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحف إلى أن كوتينيو سيصل إلى إسبانيا مساء اليوم السبت، وسيكون الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة الليلة أو غدا الأحد.

وبالتالي سيصبح صاحب الـ25 عامًا أغلى صفقة في تاريخ النادي الكتالوني، محطمًا رقم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انضم للبرسا مقابل 105 مليون يورو + 42 كمتغيرات.

يُذكر أن كوتينيو شارك في 14 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ونجح في إحراز سبعة أهداف وصناعة ستة، قبل أن يرفض الانتظام في معسكر الريدز بدبي.