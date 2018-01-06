أكدت تقارير إعلامية إيطالية، أن ماسيمليانو أليغري، ينتظر مولودا من صديقته الجديدة أمبرا أنجيوليني الممثلة

المغنية وأيضا مقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية في قنوات ''راي'' الإيطالية، واليت بدأت علاقته بها منذ حوالي 7 أشهر، واستندت هذه التقارير على الصور التي التقطها مصور باباراتزي قبل أيام قليلة لصديقة أليغري الجديدة والتي تظهر أنها حامل، علما أن أمبرا أنجيوليني لها طفلين من زوجها السابق فرانشيسكو رينغا ويعيشان حاليا في مدينة بريتشيا أين يزاولان دراستيهما، أما أليغري فيملك فالنتينا ذو 22 ربيعا والتي تدرس بإحدى جامعات مدينة ميلانو، وطفل من صديقته الثانية اسمه جورجيو لا يتعدى عمر أربع سنوات، وكان أليغري قد أنهى علاقته بصديقته الثانية غلوريا باتريتسي عارضة الأزياء التي أنهى علاقته بها أياما قليلة بعد التحاقه بـ جوفنتوس.