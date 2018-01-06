عملاق إيطاليا النائم يُريد غزال

عاد “إسي ميلان” للإهتمام بخدمات الدولي الجزائري، رشيد غزال، والذي لايدخل في حسابات “موناكو” الذي يسعى للتخلص منه بكل الطُرق.

وحسب جريدة “كوريري ديلو سبورت” فإن المُدرب “جينارو غاتوزو” أبدى إعجابه بمؤهلات “كبسولة الصغير” رغم مُشاركته النادرة خلال الموسم الجاري.

ووفقا لنفس المصدر، فإن مُسيري “الروسونيري” مُتحمسون لعقد صفقة خريج مدرسة أولمبيك ليون، خاصة وأنه لايُكلف الشيء من الناحية المادية.

يُذكر بأن الجناح الطائر يعيش أيامه الأخيرة في فريق “الإمارة” بعدما أصبح لايُستدعى تماما من طرف المدرب البرتغالي “ليوناردو جارديم”.