مانشستر يونايتد يتجاوز دربي كاونتي بصعوبة في الدقائق الأخيرة

تمكن نادي مانشستر يونايتد من تحقيق تأهل صعب للدور 32 من منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي بعد الفوز 2-0 على دربي كاونتي ...

ولم يتمكن زملاء الفرنسي بول بوغبا من الوصول للشباك في الشوط الأولى ولا حتى في جزء كبير من الشوط الثاني، لينتظر الجميع على غاية الدقائق الأخيرة لمشاهدة أول هدف الذي كان في (د84) عن طريق لينغارد، قبل أن يضيف زميله لوكاكو الهدف الثاني في (د90)، وضمنت النتيجة التأهل لأشبال البرتغالي جوزي مورينيو رغم أنه كان صعب.