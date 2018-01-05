رسميا: تشيلسي يفتتحه إنتقالاته الشتوية بالتعاقد مع باركلي

أعلن اليوم نادي تشيلسي عن ضمان أول صفقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وهذا من أجل تدعيم الفريق للفترة المقبلة من الموسم ...

وتعاقد بطل إنجلترا مع روس باركلي لاعب إيفرتون لمدة 5 سنوات ونصف، ليكون أول لاعب يضمنه النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية ويحمل مع البلوز القميص رقم 8، ولم يشر النادي في بيانه للقيمة التدي دفعها من أجل الدولي الإنجليزي، وعبر اللاعب عن سعادته بهذا الإنتقال وقال: "أنا سعيد جدا بالإنتقال إلى نادي مثل تشيلسي وأن أنتظر أول بداية بالنسبة لي بفارغ الصبر، أتطلع لمواصلة ما قمت به الموسم الماضي والتحسن وتسجيل المزيد من الأهداف".