رياض محرز مرشح لجائزة جديدة ويتنافس مع محمد صلاح

تم ترشيح النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر المنصرم.

ويتنافس صلاح مع كل من، روبرتو فيرمينو، زميل صلاح في الريدز، ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي، أرناتوفيتش، لاعب وست هام، هاري كين، مهاجم توتنهام، لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، رياض محرز، لاعب ليستر سيتي، وأوتاميندي، مدافع مانشستر سيتي.

كان صلاح قد حصد أمس الخميس، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من الاتحاد الأفريقي عقب التفوق على ساديو ماني وأوبامينج.

وتعتبر فرص الدولي الجزائري رياض محرز للظفر بهذا اللقب كبيرة خاصة أنه تألق كثيرا في اللقاءات التي شارك فيها في شهر ديسمبر وسجل العديد من الأهداف، ما يرجح كفته لتجاوز بقية المرشحين، كما أن محرز توج بهذه الجائزة من قبل قبل موسمين أين ساهم في قسط كبير في ظفر نادي الثعالب بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخهم.