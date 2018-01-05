نيوكاسل يُنافس نابولي لِضمّ محمد فارس

دخل فريق نيوكاسل الإنجليزي سباق الإستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، في سوق الإنتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويُريد التقني الإسباني رافائيل بينيتز مدرب نيوكاسل تحصين الجبهة الخلفية بِمدافع من فصيل محمد فارس، خاصّة وأن الفريق يحتل المركز الـ 13 في لائحة ترتيب بطولة إنجلترا، ويُريد ضمان البقاء بعد عودته إلى حظيرة النخبة في ماي الماضي. تقول صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية الصادرة، الجمعة. التي أضافت أن نيوكاسل يُنافس فريق نابولي رائد ترتيب "الكالتشيو"، في انتداب مدافع المنتخب الوطني الجزائري.

ويرتبط محمد فارس (21 سنة) مع فريق هيلاس فيرونا الإيطالي بِعقد تنقضي مدّته صيف 2021.

هذا وعاد محمد فارس إلى أجواء المنافسة مع فريقه هيلاس فيرونا، استعدادا لِمواجهة المضيف نابولي (يضمّ في صفوفه آدم الوناس) بعد ظهر السبت المقبل، بِرسم الجولة الـ 20 من عمر بطولة إيطاليا (قائمة اللاعبين المُوجّهة لهم الدعوة: الثاني من اليسار، أسفل الصورة المُدرجة أعلاه).

وغاب محمد فارس عن مقابلات فريق هيلاس فيرونا (4 لقاءات) منذ الـ 10 من ديسمبر الماضي، بعد تماثله للشفاء من إصابة تعرّض لها.

ويحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 19 وقبل الأخير، في جدول ترتيب بطولة إيطاليا.

للإشارة، كان محمد فارس قد خاض أوّل مباراة دولية له مع المنتخب الوطني الجزائري، لمّا شارك أساسيا ضد المضيف الكاميروني، شهر أكتوبر الماضي، بِرسم تصفيات مونديال روسيا 2018.