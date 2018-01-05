"محرز" بديلا لـ "كوتينيو" في ليفربول

وضعت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي إسم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، بديلا في حال انتقال صانع الألعاب فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني، في سوق الإنتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

جاء ذلك وفقا لِما ذكرته صحيفة "الأندبندنت" البريطانية الجمعة، التي أضافت أن محرز مُقترح لِتعويض اللاعب البرازيلي كوتينيو (25 سنة)، رفقة الفرنسي توماس لومار (22 سنة) متوسط ميدان هجوم الفرنسي المحلي موناكو.

وجدّدت إدارة نادي برشلونة رغبتها في ضمّ فيليب كوتينيو شهر جانفي الحالي، بعدما فشلت في انتدابه الصيف الماضي، بِسبب مطالبة مُسيرّي ليفربول بِاستلام مبلغ ضخم جدا قيمته 133 مليون جنيه استرليني (150 مليون أورو).

ورفعت إدارة نادي ليفربول سقف المطلب المالي لِتسريح كوتينيو، بعد بيع "البارصا" نجمها البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، بِمبلغ "تاريخي" قيمته 222 مليون أورو.

للإشارة، فإن إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي تشترط استلام مبلغ 56 مليون أورو، نظير تسريح الجناح رياض محرز (26 سنة)، الذي يرتبط مع فريق "الثعالب" بِعقد تنقضي مدّته صيف 2020. بينما اشترطت إدارة نادي موناكو استلام مبلغ 112 مليون أورو، مقابل بيع اللاعب توماس لومار، بعد أن اقترحت عليها إدارة ليفربول مبلغ 84.5 مليون أورو الصيف الماضي.

وفي سياق آخر، أعلنت الرابطة المُسيّرة لِبطولة إنجلترا، الجمعة، عن تنافس رياض محرز على جائزة أحسن لاعب في "البريمرليغ"، لِفترة شهر ديسمبر الماضي.

ويوجد محرز في المضمار رفقة 7 لاعبين آخرين، على أن تعلن الرابطة المُسيرّة لِبطولة إنجلترا في الـ 12 من جانفي الحالي، عن إسم الكرويّ الفائز بِالجائزة.