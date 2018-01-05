حليلوزيتش يفتح الباب لتدريب المنتخب الجزائري بعد مونديال روسيا 2018

حليلوزيتش سيغادر تدريب المنتخب الياباني بعد مونديال روسيا 2018

في حوار خص به موقه "غول" بنسخته الفرنسية أكد الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش أنه سيترك مهامه على رأس العارضة الفنية لمنتخب اليابان وذلك بعد مونديال روسيا 2018، وأضاف حليلوزيتش أن الباب مفتوح أمام الجميع لمفاوضته و طموحه هو تدريب منتخب كبير أو نادي أوروبي كبير ينافس على الألقاب.

وبخصوص تجربته مع الجزائر و التأهل للدور الثاني في مونديال البرازيل 2014، قال البوسني أنه تلقى العديد من العروض المغرية من أندية كبيرة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا لكنه كان قد منح كلمة لصديقه رئيس طرابزون سبور التركي، مؤكدا أنه كان قد قرر الرحيل من تدريب الخضر قبل انطلاق مونديال البرازيل ذلك بسبب تصرف مسؤولي الفاف آنذاك معه.

أما عن مستوى المنتخب الجزائري الحالي فقال المدرب السابق للبي أس جي أنه يتأسف للوضعية الكارثية التي أصبح عليها الخضر حاليا، مذكرا بالمستوى الكبير الذي كان يتمتع به رفقاء براهيمي قبل سنوات قليلة، وكل ما بناه خلال إشرافه على الخضر تم تحطيمه بعد ذلك.