ماجر يختار براهيمي على صلاح كأحسن لاعب إفريقي لسنة 2017

قام الناخب الوطني، رابح ماجر بإختيار للدولي الجزائري، ياسين براهيمي كأحسن لاعب إفريقي لسنة 2017 وذلك في تصويت “الكاف” الأخير.وقرر “صاحب الكعب الذهبي” دعم مُواطنه، رغم علمه بأن تتويجه بلقب “الكرة الذهبية” مُستحيل، ووضع محمد صلاح في المركز الثاني.

وإضافة لأسطورة بورتو، فإن صاحب المُراوغات السحرية، تحصل على إعتراف مُدرب مصر “هيكتور كوبر” الذي وضعه وصيفا في الترتيب النهائي.

يُذكر بأن قائد “الخضر” إختار زميله الكاميروني “فانسون أبوبكر” في المركز الأول والمصري محمد صلاح ثانيا والسنيغالي “ساديو ماني” ثالثا.