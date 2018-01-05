كشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية أن نجم برشلونة “ليونيل ميسي” يرفض وبشدة إستقلال “إقليم كتالونيا” عن إسبانيا، وذلك في العقد الجديد الذي وقّعه مع البلوغرانا.وأكدت ذات المصادر، أنّ “ليو” وضع بند يسمح له بالرحيل في حالة إستقلال “كتالونيا” وفسخ عقده مباشرة.

حيث سيرحل عن برشلونة بالمجان ولن يكون مجبرا على دفع 700 مليون أورو (قيمة فسخ العقد).

ويأتي هذا الخبر بمثابة الصدمة بالنسبة للكتالونين الذين يريدون الانفصال عن إسبانيا.