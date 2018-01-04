هذا ما كشف عنه مدرب ليستر سيتي بشأن مستقبل محرز!

نشط كلود بويال مدرب ليستر سيتي ندوة صحفية مساء الخميس، أين تطرق في جزء منها للحديث حول مستقبل نجمه الجزائري رياض محرز...

فقال مدرب ليستر سيتي عن محرز: "أريد بقاء أفضل اللاعبين ورياض لاعب مهم بالنسبة لنا. عندما تحدثت معه كان له موقف جيد وهو يستمتع بلعب كرة القدم"، كما تابع كلامه بالقول: "إنه لاعب سعيد ويُحب أن يلعب مع زملائه، إحصائياته تحسنت بالتمريرات الحاسمة والأهداف. بالطبع أريده أن يُواصل كل هذا العمل الجيد"، ووصف التقني الفرنسي كل ما يُقال عن إمكانية رحيل الدولي الجزائري بأنها مجرد تكهنات، فأضاف قائلا عنه: "إنه سعيد مع الفريق، إنها تكهنات فقط، لكن بالنسبة لي لا توجد مشكلة، إنه سعيد باللعب مع هذا الفريق وهو يستمتع بلعبه وهو الشيء الأكثر أهمية".