حليلوزيتش يكشف لأول مرة عن سبب رحيله من تدريب المنتخب الجزائري

حليلوزيتش قاد الجزائر للتأهل للدور الثاني في مونديال البرازيل 2014

كشف الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش لأول مرة عن سبب رحيله من تدريب المنتخب الجزائري عقب نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، و قال المدرب البوسني في حوار مع موقع "غول" بنسخته الفرنسية أنه قرر التخلي عن منصبه كمدرب للخضر قبل نهائيات كأس العالم 2014، وذلك بسبب تصرف مسؤولي الفاف معه أثناء معسكر المنتخب الجزائري بمركز سيدي موسى قبل انطلاق البطولة العالمية.

و كان رئيس الفاف آنذاك محمد روراوة قد جلب المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف إلى مركز سيدي موسى لمعاينة منشآت المركز، و هو الأمر الذي أثار حفيظة المدرب البوسني الذي لم يتقبل هذا الأمر بجلب غوركوف لمعسكر الخضر وهو لايزال مدربا للمنتخب.

و أضاف مدرب منتخب الساموراي الياباني الحالي أن بعد المونديال و النتائج المشرفة التي حققها رفقة المنتخب طالب العديد من المسؤوليين السياسيين و الجماهير بضرورة بقاءه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، لكنه رفض ذلك لأنه كان قد حسم أمره بالمغادرة من قبل.

و بخصوص الحالة الكارثية التي وصل إليها الخضر حاليا قال حليلوزيتش أنه يتأسف لمستوى المنتخب الجزائري الحالي كون عناصره يملكون الامكانيات اللازمة و كان في وقت قصير يصنف من بين الأفضل في افريقيا لكن تم تحطيم كل شيء و أصبح الخضر غير موجودين تماما.